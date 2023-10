Bauch und Gewissen | Neuwahlgerücht

Neuwahlgerücht. Wann wählen wir? Es ist die Frage, die in politischen Zirkeln am häufigsten gestellt wird. Aus der türkis-grünen Regierung hörte man dazu nur Beteuerungen, man werde erst am Ende der Legislaturperiode, also im Frühherbst 2024, wählen. Was nachvollziehbar ist: Denn sowohl für die ÖVP als auch für die Grünen ist klar, dass sie ihre Wahlerfolge von 2019 nicht annähernd werden verteidigen können. Wer vertreibt sich schon selbst gerne vom prall gefüllten Futtertrog? Umso bemerkenswerter, wenn der Grünen-Parteichef plötzlich andere Töne anschlägt. Auf PULS 24 antwortete Vizekanzler Werner Kogler auf die Frage, ob der Herbst-Termin halten werde, mit der mehr als zurückhaltenden Formulierung: „Das hielte ich für sinnvoll.“ Bei der ÖVP bleibt man beim September 24 - nach außen. Doch hört man von großer Nervosität in der Kanzler-Partei. Zuerst das Theater um die missglückte Burger-Ansage, jetzt der mit viel Kritik gespickte Abschied von Othmar Karas (siehe oben). Und kommende Woche der Kurz-Prozess.

Der könnte, meint man, eine Wende einleiten: Wird der Altkanzler freigesprochen, dann wird die Luft für Karl Nehammer noch dünner. Und, so wird gerüchtelt, das könnte die Nehammer-Truppe dazu verleiten, in Wahlen zu ziehen, bevor es Sebastian Kurz tut. Ob da was dran ist? Wir werden es bald wissen.