Zumtobel trennt sich von 170 Mitarbeitern

Leiharbeiter müssen gehen

Im Zumtobel-Leuchtenwerk in der Schweizerstraße in Dornbirn will der Konzern künftig eine „bessere Produktionsauslastung“ erreichen, dafür seien „leichte Volumenanpassungen und Optimierungen in der Organisation“ notwendig. Über ein Jahr hinweg sollen insgesamt 70 Arbeitsplätze wegfallen, darunter auch solche, die derzeit von Leiharbeitern besetzt werden. In einem ersten Schritt werden im November 30 bis 40 Beschäftigte gekündigt. Auch in diesen Fällen will das Unternehmen sozial verträgliche Lösungen für die Betroffenen erarbeiten.