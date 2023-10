Warum Rollstuhl-Hund „Sammy“ so ein Mutmacher ist

Training am Unterwasser-Laufband

Sogar die regelmäßigen Therapieeinheiten bei Mag. Isabella Eberle „taugen“ ihm sichtlich: Die Begrüßung in der Linzer „Tier-Reha im Zentrum“ ist stürmisch, bevor er ins Unterwasser-Laufband gehoben wird. Eberle ist auf Chiropraktik spezialisiert und hat als eine von wenigen Tierärzten in OÖ eines dieser recht kostspieligen Geräte in der Ordination. „Bandscheibenprobleme sind für diese Rasse aufgrund ihrer Überzüchtung leider typisch“, weiß sie. „So massiv wie bei ,Sammy‘ habe ich das aber erst einmal erlebt. Am Laufband bewegt er die Beine, das ist extrem wichtig für die Muskulatur.“