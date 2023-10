Mehr Lohn: So verhandeln Sie richtig mit dem Chef

Die Eisen- und Metallindustrie verhandelt gerade wieder ihre Löhne, sie starten traditionell den Verhandlungsreigen der verschiedenen Branchen. Kollektivverträge geben die jeweiligen Rahmenbedingungen auch in Sachen Lohn vor. Aber Halt, das ist ja nicht alles: Möchte ich mehr Geld, muss ich mich auch selbst dafür einsetzen. Aber wie gehe ich das richtig an? Und wenn es nicht gleich klappt, wie mache ich dann am besten weiter? Wir haben für Sie recherchiert!