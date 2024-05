Sienna Miller samt Säugling in Cannes

Abpumpen in der Luxus-Suite

Mit im Gepäck sind auch Millers Tochter Marlowe (11) und deren erst fünf Monate alte Schwester. „Meine kleine Tochter soll immer in meiner Nähe sein“, erzählt die 42-jährige britisch-amerikanische Schauspielerin. Während Miller Interviews zu Kevin Costners neuem Film „Horizon“ gibt, in dem sie eine der Hauptrollen spielt, kümmert sich ihr Lebensgefährte, Schauspieler und Model Oli Green, 27, um das Wohl des gemeinsamen Babys. „Ich stille noch, und pumpe drei, vier Mal pro Tag die Milch ab, damit sie dann quer durchs Hotel zu meiner Tochter gebracht werden kann“, erzählt Miller.