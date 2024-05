Fleischersatzprodukte: Top oder Flop?

Vegane oder vegetarische Fleischersatzprodukte sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Aus verschiedenen pflanzlichen Proteinen hergestellt, sind sie oft darauf ausgelegt, geschmacklich und von ihrer Textur her an Fleisch zu erinnern. Wenn sie das auch nicht immer erreichen, so haben sie in puncto Umweltfreundlichkeit und Tierwohl die Nase vorn. Was halten Sie von solchen Produkten?