Wiener steckte bis zur Brust im Schlamm fest

Es ist eine äußerst seltsame wie gefährliche Vorliebe, an der man via Social Media möglichst viele teilhaben lässt. Und genau dieser Trend wäre einem 34-Jährigen in Gänserndorf beinahe zum Verhängnis geworden. Der mit einer Wathose bekleidete Wiener begab sich nämlich auf einem Firmengelände in einer Grube voller Schlamm absichtlich in eine äußerst gefährliche Situation.