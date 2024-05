Wie Städte zu Totengräbern der Schanigärten werden

Aufregung unter den Lokalbesitzern gab es zuletzt in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen, weil die Gebühren für die Schanigärten heuer um mehr als die Hälfte erhöht wurden. Zahlte man früher das ganze Jahr über 16 Euro monatlich, so sind es seit heuer 45 Euro im Sommer und 30 Euro im Winter, jeweils pro angefangene zehn Quadratmeter. Die „Krone“ hat sich umgehört, wie die Lage in der Region – Mödling, Baden und in Wiener Neustadt – aussieht.