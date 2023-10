Der Kreml will Rückkehrer schärfer überprüfen

Dumachef Wjatscheslaw Wolodin sagte etwa, wer für den Sieg in der Ukraine sei, „dem sei Magadan garantiert.“ In der Gegend waren vor allem zu Zeiten des Sowjetdiktators Josef Stalin viele Straflager. In dem Schreiben der Duma werden explizit Kunstschaffende, Geschäftsleute, aber auch Angehörige von Beamtinnen und Beamten erwähnt, die sich eines unpatriotischen Verhaltens schuldig gemacht haben könnten. Von der Staatsanwaltschaft forderte das russische Parlament jetzt Informationen über eingeleitete Bußgeld- und Strafverfahren in diesem Zusammenhang.