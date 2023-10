Krieg gegen Hamas: Kreml will nun vermitteln

Die jüngste Gewalteskalation zeige, dass die Region ohne einen Palästinenser-Staat mit Souveränität über die 1967 von Israel eroberten Gebiete nicht in den Genuss von Stabilität, Sicherheit oder Frieden kommen werde. Das sei die „einzige Option“, betonte Jordaniens König Abdullah am Mittwoch im Parlament in Amman.