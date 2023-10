Neues Café am Wiener Ring eröffnet

Honig vom eigenen Dach

Im Gespräch mit krone.at hat Elias auch schon große Ideen für die Coffeeshop Kette. Sein Wunsch ist es, nach dem Coffeeshop in Wien und Prag, auch eine Filiale in Barcelona zu eröffnen und dort sein Konzept anbieten zu können. Im Frühjahr ist auch eine weitere Neuerung bereits geplant. Am Dach des Coffeeshops soll hauseigener Honig hergestellt werden.