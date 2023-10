Mordversuch im Apfeldorf: Erntehelfer festgenommen

Aktuell läuft die Apfelernte in Puch bei Weiz auf Hochtouren, viele Erntehelfer aus Rumänien sind dort stationiert. In einer Unterkunft im Apfeldorf eskalierte am Samstag allerdings die Lage: Ein Rumäne (31) verkraftete nicht, dass sich seine „Ex“ für einen anderen entschieden hatte. Um sie zu holen, fuhr er extra aus Rumänien in die Steiermark. Für die lange Reise setzte er sich in ein Taxi.