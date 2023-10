Bahnausbau im Unterland nur als Unterflurlösung

Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass man in Sachen Bahnausbau in Vorarlberg beschließen kann, was man will, das entscheidende Wort haben Bund und ÖBB. Und bis dato steht da der Netzausbau im Unterland nicht unbedingt auf der Prioritätenliste. Der nächste logische Schritt ist folglich, dass das Vorhaben in das „Zielnetz 2040“ des Bundes aufgenommen wird. Gelingt das - wovon angesichts der Dringlichkeit auszugehen ist -, wäre sogar ein Baubeginn noch vor 2040 möglich.