Fürs Drogendealen auf „Urlaub“ in Österreich

Grund: Geldnot

Alle sieben wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Dort zeigten sich sieben der Nigerianer geständig, mit Drogen gehandelt zu haben. Laut eigenen Aussagen waren die Männer aus Geldnot vorübergehend aus Italien nach Österreich gereist, um an verschiedenen Orten im Stadtgebiet Drogen zu verkaufen. Acht der Festgenommenen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt gebracht.