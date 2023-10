Biber besiedeln Italien nach 500 Jahren wieder

Ausräumen von Bauten nur im Ausnahmefall

In Österreich stehen Biber unter Schutz, was bedeutet, dass sie zum Beispiel nicht gejagt werden dürfen. Erlaubt ist nur, Biberbauten auszuräumen, so dass sich das Tier woanders ansiedeln kann. Der Bestand wird hierzulande auf etwa 8800 bis 9000 geschätzt (Stand Winter 2020/21). Biber waren ursprünglich in ganz Österreich verbreitet und in allen Fließgewässern zu Hause.