Biber hinterlässt in Salzburg seine Spuren

Der Biber ist zurück! Die gefräßigen Nager haben es auf die Aigner Au an der Salzach abgesehen. Beim Spazierenghen sind die angenagten Bäume am Ufer nicht zu übersehen. Auch im Leopoldskroner Weiher, an der Alpenstraße und entlang des Mühlbachs in Wals lässt sich der Nager finden. „Der Biber fühlt sich in Nebengewässern, in stillen und strömungsberuhigten Wassern wohl“, weiß die Biberbeauftragte des Landes, Gundi Habenicht. Rund 250 Biber gibt es im Bundesland, schätzt Fiona Bergmann vom Haus der Natur.