„Einstich am Arm“: AfD-Chef legt Arztbericht vor

AfD-Chef Tino Chrupalla geht davon aus, dass auf ihn am Rande der Wahlveranstaltung in Ingolstadt vor einer Woche ein Anschlag verübt wurde. „Insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten“, sagte er am Mittwoch. Chrupalla legte dabei den Auszug eines Arztberichts zu einer Gewebeprobe vor, in dem von einem Einstich am Oberarm die Rede ist. Gift wurde in seinem Blut bisher keines gefunden.