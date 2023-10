Senioren-Bollwerk für die Erhaltung des Bargelds

Es gäbe einen Annahmezwang

Aber was tut man mit den Scheinen, wenn ein Geschäft die Annahme von Bargeld verweigert? Wer auf Barzahlung besteht, ist an und für sich im Recht. Im Bürgerlichen Gesetzbuch steht geschrieben, dass Verträge (grundsätzlich) immer in bar erfüllt werden können. Dieser „zivilrechtliche Annahmezwang“ ist aber letztlich zahnlos, wendet Rechtsprofessor Johannes W. Flume von der Uni Salzburg beim Expertenforum ein. Denn man müsste das Geschäft klagen.