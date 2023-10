Herbert Kickl und der Hype um Haider

ANDERERSEITS ist für das neuerliche Interesse der Medien und der politischen Beobachter am verstorbenen blauen Volkstribun wohl auch die Tatsache ausschlaggebend, dass sein Nachfolger als FPÖ-Chef, Herbert Kickl, offenbar vor dem Sprung in die politische Spitzenposition der Republik steht. Und da werden natürlich Vergleiche zwischen den Persönlichkeiten und den politischen Inhalten angestellt. Was die Umfragewerte betrifft, hat Kickl sein Vorbild Haider übertroffen. Er könnte schaffen, was der Robin Hood aus dem Bärental nie geschafft hat, nämlich Bundeskanzler zu werden. Was allerdings die Sympathiewerte betrifft, hat der heutige FPÖ-Chef im Vergleich mit seinem Vorgänger noch viel Luft nach oben.