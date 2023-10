Ist Rot-Grün-NEOS ausgeträumt?

Was passiert ist, dass es sich nun nicht mehr ausgeht

Was ist passiert, dass „die Ampel“ plötzlich keiner mehr will? Nun, vor allem die Roten mussten nach den immerwährenden innerparteilichen Querelen ordentlich Stimmpotenzial einbüßen. Auch wenn sich dann letzten Endes Andreas Babler durchsetzen konnte: Beruhigt hat sich die Traditionspartei noch nicht, ein „Boost“ in den Umfragen ist nicht erkennbar. Babler wird strampeln müssen, um seine Partei hochzufahren. Derzeit ziehen ihm die anderen davon.