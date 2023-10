Woran es bei den Klimagesetzen hapert

Bitte warten. So heißt es von Seiten in der Regierung nicht selten, wenn es um den Beschluss von Klimaschutzgesetzen geht. Diese landen gerne mal in der Aufschiebeschublade und Schuld für das Warten ist jeweils der andere. Erst am Dienstag tagte der Umweltausschuss, dabei waren mehrere Anträge der Opposition Ausgangspunkt für die Debatte. Ergebnis? Gleich null, wie die SPÖ berichtet.