Empörung über Posting der Kommunistischen Jugend

Grazer Bürgermeisterin Kahr verurteilt Terror

Auch die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr äußerte sich am Dienstag zum Terror in Israel. „Wir verurteilen die wahllosen Morde der Hamas an der Zivilbevölkerung und stehen an der Seite aller, die jetzt um ihre Verwandten und Freunde bangen. Es darf bei uns keinen Platz für Antisemitismus geben“, heißt es in einer Aussendung. „Auch in dieser ausweglos erscheinenden Lage“ trete man weiter für eine friedliche Lösung und eine Zweistaatenlösung ein. Es dürften keine weiteren Menschenleben geopfert werden.