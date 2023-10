„Shani ist schwer verletzt, aber am Leben“

„Verlangen von der Regierung schnelles Handeln“

„Wir bitten - nein, wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt“, sagte die Mutter der 22-Jährigen in einer Videobotschaft, die am Dienstag im Internet verbreitet wurde. „Dies ist wirklich mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land Deutschland mir zu helfen, meine Shani wieder gesund nach Hause zurückzubekommen.“