So lief der Altacher „Nachspielzeit“-Transfercoup

Lukratives Angebot platzte

Prietl war bei seiner Ankunft in Altach erstaunt: „Unglaublich, was sich infrastrukturell seit meinem letzten Auftritt mit Mattersburg hier getan hat. Damals war alles noch im Anfangsstadium.“ Warum es am Ende Altach geworden ist? „Ich hatte die Chance auf ein lukratives Angebot, das hat sich aber zerschlagen. Das hat Kirchler immer gewusst, der Kontakt blieb aufrecht. Jetzt freue ich mich auf die Herausforderung in einer guten Mannschaft“, sagt Prietl, der schon nach der Länderspielpause einsatzbereit sein will. Gefallen gefunden hat Prietl am Vorarlberger Dialekt: „Der klingt für mich wunderschön.“