Psychologen-Verband kritisiert fehlende Gelder

Kein Personalmangel, aber schlechte Bedingungen

Sie verwies auf eine entsprechende Petition, die Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) im Juni vorgelegt wurde. Der Österreichische Bundesverband für Psychotherapeut:innen wies in einer Aussendung am Montag darauf hin, dass es bestens ausgebildetes Personal gebe, aber zu wenig kassenfinanzierte Psychotherapieplätze und schlechte Rahmenbedingungen. Der Tag der psychischen Gesundheit am Dienstag solle dazu genutzt werden, Tabus zu brechen und Vorurteile abzubauen.