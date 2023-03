Psychische Probleme bei Jugendlichen nehmen zu

Mädchen fühlen sich schlechter als Burschen

Die schon in den Studien davor zu beobachtenden Verschlechterungen der Indikatoren zur psychischen Gesundheit habe man erwartet, so Studienleiterin Rosemarie Felder-Puig (Gesundheit Österreich GmbH/GÖG) - sogar in einem noch deutlicheren Ausmaß. „Das Ergebnis ist aber trotzdem nicht beruhigend.“ So sind etwa 44 Prozent der Mädchen und 25 Prozent der Burschen häufig gereizt oder schlecht gelaunt. 30 Prozent der Mädchen und zwölf Prozent der Burschen äußerten, häufig niedergeschlagen zu sein.