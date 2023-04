Psychische Gesundheit: „Regierung tut zu wenig“

Jeder dritte Österreicher leidet zumindest einmal in seinem Leben an einer psychischen Erkrankung. Besonders dramatisch ist die Situation bei jungen Menschen: „Rund 60 Prozent aller Mädchen im Teenager-Alter haben depressive Symptomatiken, die Suizidversuche haben sich in den Jahren der Pandemie verdreifacht. Wir müssen handeln!“, sagt Shetty.