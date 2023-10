Öko-Wirbel um geplantes Müllzentrum im Wald

Ein Recycling-Vorzeigeprojekt als Inbegriff eines Öko-Frevels? Laut der Amstettner SPÖ hat das geplante Wertstoffsammelzentrum im Norden der Stadt zumindest großes Potenzial, ein solches zu werden. Denn die neue Einrichtung des Gemeindedienstleistungsverbands Region Amstetten für Umweltschutz und Abgaben (GDA) soll auf einem bestehenden Waldgebiet errichtet werden. „Während man am Hauptplatz für Unmengen an Geld neue Bäume pflanzt, will man hier ein bestehendes Waldstück roden und neue Flächen versiegeln. Das ist für uns alles andere als vernünftig“, ist laut Klubsprecher Helfried Blutsch dieser Standort für die SPÖ absolut ungeeignet.