Branche ruft nach Notbremse für Wohnbaukosten

„Wohnbau hat sich vom Wohnbedarf abgekoppelt“

Viele bereits genehmigte Wohnbauprojekte liegen in den Schubladen, ohne gebaut zu werden. Die Schaffung von Wohnraum habe sich inzwischen abgekoppelt vom Wohnbedarf und sei zu einer Ware in einem Portfolio der Akteure auf dem Immobilienmarkt geworden, so die Ziviltechniker.