Baubranche geht mit Wiener Gesetz hart ins Gericht

Nicht einmal „Mindestanforderungen“ in Sachen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sieht die heimische Baubranche bei der geplanten Wiener Bauordnung erfüllt. In einer Stellungnahme fordern maßgebliche Branchenverbände, von den Ziviltechnikern bis zu den Projektentwicklern, gemeinsam Änderungen am Gesetzesentwurf.