Warum Wohnen in Wien so teuer ist

Hoher Miet-Anteil drückt aufs Wohnbudget

So werden etwa die statistischen Werte zu Wohnkosten in den Bundesländern durch die höhere Eigentumsquote gedrückt. In anderen Worten: Auch außerhalb Wiens stöhnen Mieter unter der Kostenlast - aber es gibt dort weit weniger von ihnen. Während außerhalb von Wien nur rund ein Drittel der Menschen Wohnraum mietet, sind es in Wien rund 80 Prozent. Ein Gutteil der Wohnkostenexplosion in Wien - ein Plus von 41 Prozent seit 2010, im Vergleich zu österreichweit 27 Prozent - liegt auch an der oft unausweichlichen Bindung an Gas-Etagenheizungen und andere kostspielige Heizformen.