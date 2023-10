„Ehrlichstes Kräftemessen“ am Fuß des Wasserfalls

Außerhalb des Rings ist es eine Freundschaft, innerhalb sind wir Konkurrenten“ – Hans Bernsteiner lebt für den Sport. Er ist Obmann des Salzburger Rangglerverbandes und begleitete das Wasserfall-Ranggeln in Krimml am Sonntag. 150 Sportler traten in verschiedenen Alters- und Leistungsklassen gegeneinander an und versuchten ihre Gegner mit Ringer-Techniken mit beiden Schulterblättern auf den Boden zu bringen.