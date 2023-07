Jungspund stahl am Hundstein allen die Show

Zum Titel stand dem Judoka (Sanjindo Bischofshofen) nur mehr der Saalbacher Christoph Kendler im Weg, der ebenfalls noch nie am Hundstein siegen konnte. Nach nur einer Minute wurde Illmer von den über 300 Zuschauern bereits als neuer „Hagmoar am Hundstoa“ gefeiert. Damit geht der Titel zum zweiten Mal in Folge in den Pongau.