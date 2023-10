Schlepper nach kurzer Flucht von Polizei gestoppt

Den Beamten wurde gegen 8 Uhr am Sonntag ein Fahrzeug gemeldet, in dem sich möglicherweise flüchtende Menschen befanden. Sie leiteten das Fahrzeug bei Salzburg-Kasern von der A1 ab, der Lenker folgte den Anweisungen allerdings nicht und fuhr in Richtung Wals weiter. Als die Polizei das Fahrzeug am Kreisverkehr zum Abbiegen zwang, beschädigte der Kastenwagen das Polizeiauto. Der Lenker bog in eine Tiefgarage ein, verließ fluchtartig das Auto und wollte sich zu Fuß aus dem Staub machen. Polizisten der Schnellen Interventionstruppe konnten den Fahrer festnehmen.