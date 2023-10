LIVE ab 17 Uhr: Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg

Meister Red Bull Salzburg möchte die 0:2-Lehrstunde in der Champions League daheim gegen Real Sociedad noch vor der Länderspiel-Pause in der Liga vergessen machen. Der Tabellenführer gastiert heute bei Austria Klagenfurt. Während es für die Salzburger in den jüngsten beiden Pflichtspiel-Heimspielen Niederlagen setzte, sind sie in der Bundesliga 20 Auswärtsspiele ungeschlagen. Das würden die viertplatzierten Klagenfurter nur zu gerne ändern.