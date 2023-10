Bullen fühlen sich auswärts heimisch

Aufgepasst, Salzburg!

Amar Dedic und Co. sind seit 30. Juli 2022 (1:2 am zweiten Spieltag bei Sturm Graz) in der Fremde ungeschlagen. Also 20 Spiele. Ein Rekord in der Drei-Punkte-Ära. Der bisherige Höchstwert der Salzburger waren 16 Spiele von Dezember 2011 (unter Ricardo Moniz) bis Ende Oktober 2012 (Roger Schmidt). Die alleinige Bestmarke in der Bundesliga hat Wacker Innsbruck inne. Unter Trainer-Ikone Ernst Happel waren die Tiroler von Oktober 1988 bis Februar 1990 23 Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen geblieben. Die Zeichen, dass die Bullen Wacker heute im Stadion am Wörthersee einen weiteren Schritt näher kommen, stehen gut.