Verschleppungen: Wie Kinder im Konflikt leiden

Palästinensische Kinder quälen Bub aus Israel

Für großes Entsetzen sorgt zudem ein auf der Plattform X (vormals Twitter) geteiltes Video, in dem ein entführter israelischer Bub in Gaza von palästinensischen Kindern gequält wird. Das Nachrichtenportal „Visegrad 24“ merkt dazu an, dass damit der Hass an die junge Generation weitergegeben werden solle, damit der Konflikt kein Ende finde.