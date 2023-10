Österreichischer Pater vor Ort: Beten Sie für uns

Gegen halb sieben Uhr in der Früh sei er vom ersten Raketenalarm aufgeweckt worden, schildert Bugnyar in einem auf der Plattform X (vormals Twitter) geposteten Video. Eigentlich passiere so etwas nicht häufig, er habe das in den letzten 20 Jahren nur ein paar Mal erlebt. „Raketen in Jerusalem sind schon eine Eskalationsstufe, mit der wir hier zumindest nicht gerechnet haben“, lautet sein Fazit. Durch die Nähe zu den Heiligen Stätten direkt vor der Haustür fühlten sich die Bürger hier eigentlich sicher.