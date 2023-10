Vier große Bedrohungen: Der Fluch der KI

Heute spielt Musk mit X (Twitter) in einer eigenen, gigantischen Daten-Liga: Zu einer Billion Tweets kommen täglich 500 Millionen hinzu. Mit Tesla sammelt Musk 160 Milliarden Videos - pro Tag. Das bringt ihn in die Poleposition, künstlich intelligente humanoide Roboter zu bauen: Optimus soll reagieren und arbeiten wie ein Mensch, Neuralink pflanzt Mikrochips in Gehirne.