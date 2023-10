„Das macht mich stolz, ein fantastisches Gefühl!“

Der ebenfalls starke Dominik Fitz (an allen Toren beteiligt) streute natürlich einem Teamkollegen Rosen: „Der Andi Gruber war überragend, dieser Sieg war extrem wichtig, wir müssen dieses Gefühl in die Ligapause mitnehmen, danach voll angreifen. Ich bin positiv gestimmt, dass wir eine Serie starten können.“ In zwei Wochen geht es in Tirol weiter, der nächste Pflichtsieg, wenn man noch in die Meisterrunde will.