LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien gegen Blau-Weiß Linz

Die Wiener Austria will den „Bock“ umgestoßen haben und nimmt im Oktober den ersten Heimsieg in dieser Fußball-Bundesliga-Saison ins Visier. Mit nur einem Sieg aus neun Runden und überschaubaren sechs Punkten sind die Favoritner endgültig auf Dreier angewiesen, um das Ziel Meistergruppe nicht vorzeitig aus den Augen zu verlieren. Am Samstag (17.00 Uhr) gastiert Blau-Weiß Linz im ersten Pflichtspiel-Duell der Clubs in Wien. Der Aufsteiger ist schon vier Runden ungeschlagen.