Bangen in Israel: „Ein mörderischer Amoklauf“

Markus Bugnyar lebt seit 20 Jahren in Israel. Der gebürtige Wiener Priester ist Rektor des Österreichischen Hospizes in Jerusalem. Er kennt das Heulen der Sirenen, das ohrenbetäubende Pfeifen von fliegenden Raketen. Den Krieg. Doch, das, was sich derzeit im Land abspielt, hat selbst der 48-Jährige noch nicht erlebt. „Wir sitzen hier auf Nadeln“, sagt er im „Krone“-Gespräch.