„Schwarz und Rot ist Grün“

Mit dem Wahlergebnis zeigt sich die neue Grünen-Chefin zufrieden. „Ich freue mich über den Zuspruch“, stellte Haider-Wallner auch ihre Kandidatur als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2025 in Aussicht. Da will sie ein drittes Mandat holen. Aus einem großkoalitionären Elternhaus habe die 44-Jährige schon als Jugendliche gelernt, unterschiedlichste Lebensweisen zu integrieren und will dies auch in die politische Arbeit einfließen lassen.