Burgenlands Grünen-Chefin Petrik tritt nicht an

Lust auf neue Dinge

Die Eisenstädterin sitzt seit 2015 im Landtag. Aktuell fungiert sie dort als Klubobfrau, die Grünen haben zwei Mandate inne. „Ich bin jetzt mehr als zehn Jahre an der Spitze der Grünen. Also immer vorne und immer in der Spitzenpolitik. Ich möchte gern für mein restliches Berufsleben auch wieder andere Dinge, andere Fähigkeiten, die ich habe, umsetzen und einsetzen, die ich in dieser Position so nicht umsetzen kann“, so Petrik.