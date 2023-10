Dieser Betrieb setzt auf Bahn und Nachhaltigkeit

Ökologischer Fußabdruck minimiert

„Unsere neue Zentrale spiegelt auch die Anstrengungen in Richtung CO2-neutraler Zementproduktion wider“, sagt Bernhard Auer, der Geschäftsführer der Alpacem GmbH. Insgesamt sechs Millionen Euro wurden dafür investiert. Das Heizen und Kühlen des Gebäudes wird in den Wänden und Decken umgesetzt. Es gibt eine PV-Anlage für den Betrieb der Wärmepumpe. Auer: „Wir verzichten völlig auf fossile Energieträger.“ Direktor Lutz Weber: „Es ist uns durch modernste Technologien gelungen, den ökologischen Fußabdruck so auf ein Minimum zu reduzieren.“