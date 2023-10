Austria-Finanzchef: Lage „nicht aussichtslos!“

Gollowitzer will grundlegend ein wiederholtes Bangen um die Lizenz vermeiden. Idealerweise soll das Thema bis Jahresende erledigt sein, spätestens Ende Februar zum Beginn des Lizenzierungsverfahrens. „Mein Anliegen ist es, die Lizenz in erster Instanz zu erhalten“, meinte Gollowitzer. Bisher sprangen die Investoren als Retter in höchster Not ein. Auch damit müsse einmal Schluss sein. „Sie haben uns geholfen in den letzten Jahren. Ziel ist aber, dass das in Bälde nicht mehr nötig sein wird“, betonte Gollowitzer.