Super-Vulkan bebt: Italien plant Massenevakuierung

Stärkstes Erdbeben in der Region seit 40 Jahren

Allein im vergangenen Monat wurde die Region von mehr als 1100 Erdbeben erschüttert, darunter ein Beben der Stärke 4,0 am Montag und weiteres der Stärke 4,2 in der vergangenen Woche - das stärkste in der Region seit vier Jahrzehnten.