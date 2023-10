Messepark-Erweiterung ist auf Schiene

Raumplanungsvertrag soll bald folgen

Die notwendigen Widmungen für das 100-Millionen-Euro-Vorhaben sind also geschaffen, nun geht es an die Ausarbeitung der konkreten Rahmenbedingungen, die dann in einem sogenannten Raumplanungsvertrag festgehalten werden. Dieser wird auch jene Punkte beinhalten, für welche es bisher nur mündliche Zusagen gibt - etwa, dass die Betreiber auf die Nutzung bereits gewidmeter Handelsflächen in der Größenordnung von rund 3000 Quadratmetern im direkten Umfeld des Messeareals verzichten wollen oder das Versprechen, dass die zusätzlichen Verkaufsflächen ausnahmslos mit Geschäften bespielt werden, die bislang noch nicht in Vorarlberg vertreten sind.