Tödliche russische Raketenattacke auf Charkiw

Der Raketenangriff auf einen „gewöhnlichen Lebensmittelladen“ in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk sei ein „brutales russisches Verbrechen“, erklärte Selenskyj am Donnerstag in Onlinenetzwerken. Laut Selenskyj lebten in Hrosa zuletzt etwas mehr als 300 Menschen. Der schlimmste russische Angriff, den es seit Kriegsbeginn im Gebiet Charkiw gab, löschte damit ein Sechstel des Dorfes aus.