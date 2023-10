Russland nimmt Risiko von Strahlenunfall in Kauf

Energoatom: Bereits gefährliche Vorfälle

Die Handlungen der russischen Betreiber hätten bereits zu einer Reihe von Notfällen geführt. So sei in Reaktorblock 4 wegen der Erwärmung radioaktives Kühlmittel aus dem ersten in den zweiten Kreislauf ausgetreten, „was einen Verstoß gegen eine der Regeln gegen die Ausbreitung der radioaktiven Kontamination darstellt“, so Energoatom. Auch in Block 6 habe es einen Vorfall gegeben. Die Warmabschaltung habe hier zu einem erheblichen Anstieg der Menge an flüssigen radioaktiven Abfällen geführt, „was eine potenzielle Gefahr für das Personal, die Öffentlichkeit und die Umwelt darstellt“.